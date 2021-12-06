Число погибших в результате извержения в Индонезии выросло до 15 человек

Количество жертв извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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По данным ведомства, 27 человек числятся пропавшими без вести,. "Поиск будет продолжен, когда ситуация станет немного безопаснее", - отмечают спасатели.
Число пострадавших превысило 5,2 тысячи, и эти цифры еще могут увеличиться, предупредили в агентстве. Извержение привело к значительным разрушениям, различные повреждения получили почти 3 тысячи зданий, в том числе 38 школ, обвалился мост.
Напомним, извержение вулкана Семеру - самой высокой вершины на острове Ява - началось в минувшую субботу. Пеплом были засыпаны целые улицы, скрыв под своим слоем не только машины, но и некоторые дома. Власти предупредили местных жителей не приближаться на расстояние в 5 км к вулкану, поскольку воздух там не безопасен для дыхания.