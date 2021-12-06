Число погибших в результате извержения в Индонезии выросло до 15 человек

Новости

Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N 10:55
Захарова и Барщевский задали видеовопросы участникам правового диктанта 10:48
Минздрав запланировал вылечить всех больных гепатитом С россиян 10:46
Врач рассказал, как правильно определять уровень кислорода у себя в крови 10:34
"Российская газета" укрепила информационные связи с Казахстаном 10:20
В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности 10:19
Кабмин расширил перечень технологий для специальных инвестиционных контрактов 10:17
В Латвии выявлено два случая заражения штаммом COVID-19 "омикрон" 10:08
В Томске разработали газовую смесь для восстановления легких после COVID-19 10:00
На западе Москвы преступник избил и ограбил женщину 09:59
В Подмосковье возник дефицит арендных домов на новогодние праздники 09:53
Видео: танк перевернул самоходку "Мста-С" 09:51
В России за пять лет уничтожено более 900 подпольных нарколабораторий 09:33
В аэропортах Магнитогорска и Оренбурга застряли более 750 пассажиров 09:33
Хэмилтон сравнялся с Ферстаппеном в "Ф-1" после победы в Саудовской Аравии 09:23
Врач рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую 09:20
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 09:11
В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров 08:56
Армия России получила первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН 08:53
Петербург пережил самый холодный день за 128 лет 08:18
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках 07:59
Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников 07:38
В Аргентине выявлен первый случай заражения "омикрон"-штаммом 06:50
В Анадыре отменили занятия в школах из-за метели 06:42
Выступивший против НАТО кандидат в президенты Франции подвергся нападению 06:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 10:45
Рубрика: В мире

Число погибших в результате извержения в Индонезии выросло до 15 человек

Текст: Юрий Когалов
Количество жертв извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

По данным ведомства, 27 человек числятся пропавшими без вести,. "Поиск будет продолжен, когда ситуация станет немного безопаснее", - отмечают спасатели.

Фото: National Disaster Mitigation Agency via AP
В Индонезии жители спасаются бегством от огнедышащего вулкана

Число пострадавших превысило 5,2 тысячи, и эти цифры еще могут увеличиться, предупредили в агентстве. Извержение привело к значительным разрушениям, различные повреждения получили почти 3 тысячи зданий, в том числе 38 школ, обвалился мост.

Напомним, извержение вулкана Семеру - самой высокой вершины на острове Ява - началось в минувшую субботу. Пеплом были засыпаны целые улицы, скрыв под своим слоем не только машины, но и некоторые дома. Власти предупредили местных жителей не приближаться на расстояние в 5 км к вулкану, поскольку воздух там не безопасен для дыхания.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Происшествия ЧП Стихийные бедствия

Главное сегодня

Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
СМИ: ЕС призвал США не провоцировать Россию, а наладить диалог
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена