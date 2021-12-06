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06.12.2021,  
15:47
Текст:  Алексей Брусилов

Эвакуацию аварийного стелс-беспилотника вертолетом Ми-17 сняли на видео

Малозаметный реактивный ударный беспилотный летательный аппарат Shahed-191, принадлежащий аэрокосмическим силам Корпуса стражей исламской революции, совершил вынужденное приземление в провинции Чехармехаль и Бахтиария.

Судя по обнародованным фотографиям и видеокадрам, этот тактический БПЛА не получил каких-либо особых повреждений. По всей видимости, такая удачная посадка произошла благодаря тому, что удалось задействовать находящуюся на борту парашютную систему.

Инцидент закономерно вызвал большой интерес местных жителей, которые пришли поглазеть на этот образец дистанционно-управляемой авиационной техники.

Для эвакуации дрона был вызван транспортно-десантный вертолет Ми-17. Он вывез аварийный "стелс-беспилотник" на внешней подвеске.

Shahed-191 является уменьшенным вариантом американского RQ-170, посаженного на территории Ирана в декабре 2011 года.

Получив в свое распоряжение новейший секретный БПЛА, местные конструкторы создали несколько типов своих "летающих крыльев" с реактивными и поршневыми двигателями.

Фото: Rosoboronexport / youtube.com
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Например, упомянутый выше аппарат, по некоторым данным, обладает взлетной массой более 500 кг, его длина составляет 2,7 метра, а размах крыльев - 7,31 метра.

Вес полезной нагрузки (которая включает управляемые авиационные бомбы) достигает 100 кг. Высота полета - более 7600 метров, радиус - 750 км, а продолжительность 4,5 часа. Максимальная скорость - 350 км/ч.

Ранее "Сто девяносто первые" успешно опробовались в реальной боевой обстановке.

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