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06.12.2021,  
12:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Финляндия планирует приобрести истребители F-35A

Финляндия собирается приобрести американские истребители F-35A. Правительство страны примет окончательное решение в течение десяти дней.

Фото: Александр Моклецов \ РИА Новости
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Об этом сообщает финская газета Iltalehti. Свой выбор военные эксперты основывают на технических характеристиках американского многофункционального истребителя и долгом сроке его службы. Как пишет издание, в качестве альтернативы в Финляндии также рассматривают шведский Gripen, американский F/A-18E/F Super Hornet, британский Eurofighter и французский Rafale.

Правительство Финляндии пообещало заявить о своем окончательном решении до начала рождественской недели. Но газета уже делает предположение, ссылаясь на источники в сфере внешней политики и безопасности, что предпочтение отдадут F-35A.

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