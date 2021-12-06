Постановление губернатора Камчатского края от 3 декабря 2021 года № 162 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в раздел 5 приложения 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 33 дополнить словами ", а также на граждан, участвующих в проведении мероприятий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, предусмотренных частью 331 настоящего приложения.";

2) дополнить частью 331 следующего содержания:

"331. В муниципальных образованиях в Камчатском крае, обеспечивших достижение уровня коллективного иммунитета не менее 100 процентов от взрослого населения соответствующего муниципального образования в Камчатском крае, подлежащего вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разрешается проведение культурных, спортивных и физкультурных мероприятий в закрытом помещении с одновременным присутствием в нем граждан численностью до 70 процентов от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов







