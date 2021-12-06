Киевский суд принял иск Януковича о незаконности его отстранения от власти

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-президента Украины Виктора Януковича о незаконности его отстранения от власти. Об этом сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"В Окружном административном суде города Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде", - написала она в Facebook, отметив, что в нем содержатся требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения". При этом Совгиря обратила внимание на то, что подобные дела должны рассматриваться в Верховном, а не Окружном суде.

Напомним, беспорядки в Киеве начались в ноябре 2013 года после того, как власти Украины отказались подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. На улицы вышли сторонники евроинтеграции, на площади Независимости вырос палаточный городок, появились так называемые силы самообороны, которые вступили в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. Ответственность за смерть более 100 человек новые власти возложили на Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов главы государства на 25 мая 2014 года.