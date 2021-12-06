Комиссия Кузнецовой создала свой логотип, добавив к символу ЕР медвежат

Комиссия "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи придумала для себя новый логотип. Она добавила к главному партийному символу медведицу и трех медвежат.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, еще возглавляя пятерку предвыборного списка партии, говорила о том, что медведю, который размещен на логотипе "Единой России", не хватает семьи​​​.

Теперь эмблема усовершенствована и была представлена уже на ХХ съезде партии.

Но новый логотип не общепартийный, он принадлежит именно комиссии по защите материнства, детства и поддержки семьи.