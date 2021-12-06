Новости

Вышел трейлер "нигерийской "Царевы-лягушки" 11:43
По сериалу "Пацаны" выпустят мультсериал-антологию 11:31
"Дом Gucci" собрал в России 210 млн рублей за уикенд 11:02
Глава Marvel подтвердил, что Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в MCU 10:45
Умер вдохновивший Шварценеггера актер-культурист Дэйв Дрейпер 10:37

Любаша выбыла из шоу "Суперстар. Возвращение" после ссоры с Кудрявцевой

Новости
    06.12.2021, 11:20
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ НТВ Фото: youtube.com/ НТВ
Фото: youtube.com/ НТВ

Певица Любаша покинула проект "Суперстар. Возвращение" на НТВ после словесной перепалки с членом жюри Лерой Кудрявцевой.

Телеведущая оценила новое исполнение советского хита "Не волнуйтесь, тетя" на ноль баллов и вызвала этим недовольство певицы. Любаша заявила, что Лера Кудрявцева, не обладая профессиональными навыками в области музыки, не имеет "морального права так поступать, это просто аморально".

В перепалку включились и другие судьи, Любаша покинула сцену еще до объявления лучшего и худшего исполнителей недели. По итогам голосования она выбыла из проекта.

Новости

Клавишник Mettal Maffia умер в 30 лет от COVID-19 10:10
Пелагея и Билан не дали двум подопечным Градского покинуть "Голос" 09:53
Умер актер из "Хоббита" и "Супермена" Энтони Шер 09:23
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 09:11
⧣ музыка
Фото: facebook.com/dmitry.front
В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров 08:56
Умер автор "Песни о маленьком трубаче" Сергей Крылов 05.12.2021
Британский журнал Sight & Sound назвал 50 лучших фильмов 2021 года 03.12.2021
⧣ скандалы
Фото: wikipedia.org
Сиболд извинилась за ложное обвинение перед отсидевшим за изнасилование 02.12.2021
Наследники Gucci возмутились клеветой в фильме Ридли Скотта 30.11.2021
В "Союзмультфильме" ожидали негативной реакции на трейлер "Ну, погоди!" 23.11.2021
⧣ телевидение
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей легендарной бабушке 04.12.2021
Умер певец и телеведущий Марьян Гаденко 03.12.2021
От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова 01.12.2021