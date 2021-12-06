Любаша выбыла из шоу "Суперстар. Возвращение" после ссоры с Кудрявцевой

Певица Любаша покинула проект "Суперстар. Возвращение" на НТВ после словесной перепалки с членом жюри Лерой Кудрявцевой.

Телеведущая оценила новое исполнение советского хита "Не волнуйтесь, тетя" на ноль баллов и вызвала этим недовольство певицы. Любаша заявила, что Лера Кудрявцева, не обладая профессиональными навыками в области музыки, не имеет "морального права так поступать, это просто аморально".

В перепалку включились и другие судьи, Любаша покинула сцену еще до объявления лучшего и худшего исполнителей недели. По итогам голосования она выбыла из проекта.