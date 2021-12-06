Опубликовано изображение нового радиолокационного комплекса "Остров"

В журнале "Военная мысль" опубликовали изображение нового радиолокационного комплекса "Остров". О его использовании говорится в статье о развитии артиллерийской разведки с использованием интеллектуальной сетевой системы управления, опубликованной в журнале "Военная мысль".

Авторы приводят схему разведывательно-огневого комплекса разведки и поражения реактивных систем залпового огня. Среди средств разведки упомянут и РЛК "Остров". Все средства разведки объединены в единую геоинформационную систему военного назначения "Оператор". Авторы делают вывод: оснащение войск перспективными комплексами разведки, управления и огневого поражения, в том числе и роботизированными, объединение их в единую систему позволит повысить эффективность артиллерийской разведки на 84-86 процентов, завоевывать и удерживать огневое превосходство над противником.

Среди средств разведки упоминаются также РЛС РОП "Зоопарк-1М", РЛС РОП "Аистенок-Ц", РЛК "Ястреб-АВ" и другие.