По сериалу "Пацаны" выпустят мультсериал-антологию

Новозеландский актер Карл Урбан - исполнитель роли Билли Бутчера в сериале "Пацаны" - в специальном видеоролике (18+) анонсировал новый мультсериал с подзаголовком Diabolical, действия которого развернутся во вселенной антисупергеройского шоу.

Как пишет Deadline, Спин-офф по формату будет антологией, поделенной на восемь частей. Каждый эпизод станет законченной историей, посвященной какому-либо персонажу.

В создании проекта приняли участие Гарт Эннис - автор оригинальных комиксов, Джастин Ройланд - один из создателей "Рика и Морти", а также Аквафина, Сет Роген и другие.

Релиз на платформе Amazon Prime Video состоится в 2022 году.