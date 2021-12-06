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По сериалу "Пацаны" выпустят мультсериал-антологию

Новости
    06.12.2021, 11:31
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новозеландский актер Карл Урбан - исполнитель роли Билли Бутчера в сериале "Пацаны" - в специальном видеоролике (18+) анонсировал новый мультсериал с подзаголовком Diabolical, действия которого развернутся во вселенной антисупергеройского шоу.

Как пишет Deadline, Спин-офф по формату будет антологией, поделенной на восемь частей. Каждый эпизод станет законченной историей, посвященной какому-либо персонажу.

В создании проекта приняли участие Гарт Эннис - автор оригинальных комиксов, Джастин Ройланд - один из создателей "Рика и Морти", а также Аквафина, Сет Роген и другие.

Релиз на платформе Amazon Prime Video состоится в 2022 году.

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