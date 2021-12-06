Подписан контракт на производство в Индии автоматов АК-203

О подробностях контракта Шугаев не говорил. Однако газета Нindustan Тimes чуть ранее сообщила, что соглашение, в частности, предусматривает совместное производство более 500 тысяч автоматов АК-203. Была названа даже сумма сделки - свыше 677 миллионов долларов.

В пресс-службе "Калашникова" озвучили более точные цифры - свыше 600 тысяч автоматов калибра 7,62 мм. "Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", - процитировали ТАСС в пресс-службе слова гендиректора "Калашникова" Владимира Лепина.

Дмитрий Шугаев объяснил, что за счет подписанного контракта потребности национальных Вооруженных сил Индии будут обеспечены практически полностью. "Но самое главное, что Индия получает компетенцию с помощью российских партнеров в производстве стрелкового вооружения", - подчеркнул глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

По словам Шугаева, автомат не уступает своим конкурентам, а во многих характеристиках даже превосходит. Поэтому и для российской промышленности это тоже весьма важное событие. "АК-203 - это один из новейших наших автоматов. Его долго испытывали, индийские партнеры весьма придирчиво выбирали модель и остановились на АК-203. Кстати сказать, АК-203 ни в одной другой стране по лицензии не производится. У нас есть примеры лицензионных производств в других странах, но там модели АК-203. Прежде всего, основная задача - обеспечить национальные вооруженные силы этим стрелковым вооружением. Третьи страны - ну наверное, в перспективе", - полагает Шугаев.

Кроме того, по его словам, Россия и Индия ведут переговоры об увеличении на 50 единиц лицензионного производства истребителей Су-30МКИ, которые пользуются большим успехом в национальных ВВС. Еще Шугаев сказал, что Москва и Нью-Дели обсуждают возможность экспортировать в третьи страны продукцию совместного предприятия "БраМос", которое специализируется на разработке ракет различного назначения. А в перспективе - подписание контракта на поставку и лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Этот комплекс в жесткой конкурентной борьбе выиграл тендер у французского Mistral и шведского RBS 70 NG.

Вообще Индия является одним из основных покупателей российского вооружения. Известно, что за последние 30 лет она приобрела у нашей страны арсенала на сумму около 70 млрд долларов. А объем портфеля военных заказов превышает 14 миллиардов. Москва, в частности, имеет контракт с Нью-Дели на поставку до конца 2024 года пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400.