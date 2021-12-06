Клиенты ВТБ в Воронежской области увеличили спрос на ипотеку на треть

Клиенты воронежского ВТБ за 11 месяцев года оформили 5,2 тыс. ипотечных сделок на 11,7 млрд рублей, что по объему на 35% выше результата аналогичного периода прошлого года. Регион является лидером по объему выданных займов в ЦФО.

Средний чек ипотеки за 11 месяцев 2021 года составил 2,3 млн рублей, что на 35% больше, чем средний чек по ипотеке за аналогичный период 2020 года.

Продолжает сохранять популярность программа ипотеки с господдержкой. В этом году на ее долю приходится половина от общего количества сделок. Общая сумма выдач по ней по итогам 11 месяцев 2021 года достигла 5,8 млрд рублей. Около 10% от общего объема выдач составляют кредиты по госпрограмме для семей с детьми - по обновленным условиям ей могут воспользоваться пары даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. (Напомним, в сентябре ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке ставка теперь - от 4,7%).

"В предновогодние месяцы спрос на ипотеку традиционно высок, но в этом году особенно. В ноябре 2021 года продажи по ипотеке выросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На рекордные выдачи ипотеки повлияли также отложенный из-за пандемии спрос, стабилизация цен на рынке жилья и ожидания заемщиков по повышению стоимости ипотеки", - отметил Владимир Пенин, управляющий банка ВТБ в Воронежской области, вице-президент.

По оценке ВТБ, российские заемщики за 11 месяцев текущего года оформили 5,1 трлн рублей ипотеки - это исторический рекорд, который на треть превышает результат аналогичного периода 2020 г. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 500 млрд рублей - несмотря на произошедший рост ключевой ставки и реакцию крупнейших игроков.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)