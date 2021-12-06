На западе Москвы преступник избил и ограбил женщину

На западе Москвы преступник несколько раз ударил 29-летнюю прохожую и отобрал у нее наличные деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении. О подробностях дела сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Нападение произошло на Проспекте Вернадского, возле одного из подъездов жилого дома. Девушка сообщила о произошедшем своему молодому человеку, который ждал ее дома. Мужчина незамедлительно позвонил в полицию.

Стражи порядка поймали грабителя по горячим следам в том же районе, на улице Удальцова. Отобранные деньги вернули. Задержанный взят под стражу.