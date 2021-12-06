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06.12.2021 10:55
Рубрика: Общество

Дальневосточный путешественник отыскал ядра времен Крымской войны

Текст: Дина Непомнящая

Путешественник Максим Харченко вернулся из экспедиции в поселок Де-Кастри Хабаровского края, где прошел по следам знаменитого исследователя Геннадия Невельского. Он привез с собой уникальные исторические находки - два ядра времен Крымской войны. Одно из них он нашел сам, а второе ему презентовали местные жители, которые и раньше обнаруживали в этих местах старинные снаряды.

Фото: Андрей Куликов/РГ
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Ядра он решил подарить Хабаровскому аэропорту. Воздушные ворота носят имя Невельского и рассказывают его историю пассажирам на выставке "Невельской - плоды воображения" на третьем этаже внутреннего терминала. Находки станут частью экспозиции.

Эта экспедиция для Максима Харченко далеко не первая. По маршрутам адмирала Невельского он уже с 2018 года путешествует на сап-борде. Очередная поездка состоялась в октябре. После этого Максим ездил по Хабаровскому краю, рассказывая о своих приключениях в первую очередь школьникам. В Хабаровске итогами экспедиции поделился, презентуя свою находку аэропорту. Теперь ее смогут увидеть все желающие.

То, что ядра действительно уникальны, подтвердил председатель муниципального штаба Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Василий Григоревский.

"Ядро чугунное. Масса 24,1 килограмма. Имеет сколы на поверхности, повреждено коррозией. Могло принадлежать 48-фунтовой или 60-фунтовой гладкоствольным чугунным пушкам, применявшимся на кораблях Российского флота и в береговой оброне в середине XIX века", - рассказал эксперт.

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