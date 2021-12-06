В Забайкалье грунтовые воды подтопили дворы и дороги

Более восьми десятков приусадебных участков и 15 отрезков дорог подтопило в Сретенском, Александрово-Заводском и Калганском районах Забайкалья вышедшими на поверхность грунтовыми водами. В городе Сретенске и поселке Кокуй введен режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

По данным ведомства, угрозы для местных жителей нет. Специалисты занимаются откачкой воды, очищают улицы и дворы от наледи, ведут отсыпку дорог. Всего в работах по ликвидации последствий ЧП задействованы 46 человек, у них на вооружении 19 единиц техники.

Как поясняют в МЧС, ситуация возникла из-за аномально теплой погоды, установившейся в крае, а также из-за переувлажненности почвы после летних наводнений.