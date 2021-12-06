Пензенские туристические проекты стали призерами национальной премии

Туристические проекты из Пензенской области стали призерами финального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2021. Вручение наград состоялось в Ульяновске.

В этом году она проводилась в 10-й раз и зарекомендовала себя как главная отечественная профессиональная площадка, где собирается экспертное сообщество для информационного и коммуникационного обмена, взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма в России. Региональные проекты выделены в особые номинации. За девять лет существования Национальной премии в ней приняли участие около 4,5 тысяч проектов в области событийного туризма из 85 регионов России, почти 450 из них в разные годы становились победителями. На этот раз за звание лучших в финале боролись 208 проектов из 49 регионов России. География участников была представлена от Камчатки до Калининграда.

Гран-при в номинации "Лучший проект туристического события" присвоено этно-шоу "Всероссийский показ высокой моды "ДаншиноFashion-2021", автор Николай Пиксин. Он же получил первое место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства" в населенных пунктах до 100 тысяч человек с фестивалем "ДаншиноFest-2021".

- Даньшино - это чисто мордовская деревня в Белинском районе Пензенской области, моя малая родина. Здесь, на левом берегу реки Большой Чембар, с середины 18-го века было место ежегодного праздничного схода на праздник Троица. Я помню, как проводились кулачные бои, как собирались за общим столом взрослые. Но мы начали забывать традиции. Приезжая в деревню из Москвы, стал восстанавливать сначала отчий дом, затем задумался о создании этнической деревни. Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль "ДаншиноFashion" состоялся в 2018 году, - пояснил Николай Пиксин.

В этом году он собрал гостей из разных уголков России. Показ мордовской моды стал изюминкой фестиваля.

Второе место в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел" занял международный фестиваль творчества и рукоделия "Канитель", руководитель Людмила Тимакова.

Для развития внутреннего туризма в регионе проводится системная работа, в том числе в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", рассчитанного до 2030 года. Помимо номинантов разработаны и реализованы проекты "Никольск - хрустальное сердце России", "По следам забытых усадеб", "Культура без границ". Разработана стратегия, эскизный проект и дорожная карта для реализации проекта историко-культурного туристического кластера "Золотаревский".

Направлена заявка в Ростуризм для рассмотрения экспертным советом по внутреннему и въездному туризму возможности включения маршрута "По Лермонтовским и Купринским местам" в перечень национальных туристических маршрутов. Отдельное внимание уделяется разработке предложений для детского и инклюзивного туризма. Реализуется ряд уникальных проектов для детей: "Культурный дневник школьника", "Культурная суббота", "Вагон знаний".

- Мы заинтересованы в строительстве новых гостиниц в городе Пензе, в развитии увлекательных маршрутов. Одним из них может стать Золотаревское городище. Мы готовим документы, чтобы наши туристические маршруты и памятники вошли во все существующие федеральные программы, в том числе на оказание грантовой поддержки, - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Глава региона поручил муниципалитетам проработать вопрос о выделении ставки специалиста из числа сотрудников для курирования сферы внутреннего туризма.

Компетентно

Ольга Хоточкина, председатель экспертного совета Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards:

- Вместе с победами и поражениями в конкурсах происходит самое главное - формирование единого профильного сообщества - большой семьи, где взращиваются яркие проекты туристических событий. Внутри этой семьи есть и любовь, и новые союзы, и объединения, и рождение новых "звезд". Очень ценно, что мы поддерживаем наших участников и после финала премии. Уверена, что наша совместная работа поможет вывести событийный туризм России на более высокий качественный уровень.