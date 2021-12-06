В Саратове следователю вынесли приговор за осуждение невиновного

Бывшему следователю полиции Тахиру Гюльахмедову вынесли приговор за то, что он отправил за решетку невиновного человека.

Как сообщает пресс - служба областного управления СК, полицейского осудили за фальсификацию доказательств и привлечение к ответственности заведомо невиновного человека.

Два года назад саратовские правоохранители осудили одного человека по документам другого. Саратовец Александр Студентов, когда его задержали с наркотиками, представился именем своего приемного брата - сироты Дмитрия Рубинштейна. На следствии мужчина продолжал выдавать себя за другого, предъявил документы брата, которые обманом у него получила приемная мать. В 2019 году судья Ленинского районного суда Саратова, не заметив, что перед ней не тот человек, осудила Студентова под чужой фамилией к условному сроку наказания. Впоследствии другой судья изменил условный срок на реальное наказание, и под стражу взяли уже настоящего Дмитрия Рубинштейна.

Невиновный человек провел в местах лишения свободы целых полгода. Дело пересмотрели лишь после того как его защитник рассказал об этой ситуации в СМИ и начался большой скандал.

После того как суд отменил приговор Дмитрию, было возбуждено уголовное дело уже в отношении недобросовестных правоохранителей, по чьей вине молодой человек оказался за решеткой. Ход следствия под свой контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. В итоге к уголовной ответственности привлекли следователя полиции Тахира Гюльахмедова, который за это время пошел на повышение, стал начальником отделения следственного отдела полиции в другом регионе.

В ходе расследования выяснились, что следователь на самом деле знал, что подследственный выдает себя за другого человека и даже сфальсифицировал следственные документы, чтобы скрыть этот факт. Как считает представлявший интересы Дмитрия Рубинштейна адвокат Анатолий Торкунов, на обман полицейский пошел, чтобы не портить "производственные показатели", быстрее завершить расследование дела и тем самым угодить начальству.

Кировский районный суд приговорил бывшего следователя к пяти с половиной годам лишения свободы.