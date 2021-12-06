В Удмуртии мать семерых детей убила мужа

В Удмуртии многодетную мать задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК. Следователи полагают, что от рук женщины погиб ее муж, 34-летний житель села Сюмси, по факту смерти которого уже возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая проживала вместе с мужем и семью общими детьми. Вечером 3 декабря между взрослыми началась пьяная ссора. В состоянии алкогольного опьянения были оба супруга. В результате конфликта женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.

Следователи уже осмотрели место преступления . Назначена медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Готовятся документы для предъявления обвинения.