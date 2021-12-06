На разрезе в Кузбассе машинист экскаватора погиб от удара током

Уголовное дело по факту смерти рабочего на Кедровском угольном разрезе расследуется в Кемеровской области.

ЧП случилось в минувшую субботу. Около 12.30 по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории угольного разреза обнаружено тело 40-летнего машиниста экскаватора без видимых признаков насильственной смерти.

По версии следствия, рабочий погиб, выполняя подготовку к ремонту крепления низковольтного токоприемника к высоковольтному. По предварительным данным, мужчина попал под напряжение почти в 6000 вольт.

О несчастном случае руководству предприятия сообщил коллега машиниста. Прибывшие медработники констатировали смерть пострадавшего.

- Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. - В ходе предварительного следствия будут изучены должностные инструкции, а также предстоит определить, проходил ли экскаваторщик инструктаж по технике безопасности, и соблюдались ли ее требования при проведении работ.