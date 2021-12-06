По заявлению АО "РЭС" возбуждено уголовное дело о хищении электроэнергии

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" ведут системную работу по пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии. При этом в борьбе с энерговоровством значительную роль играет не только выявление таких случаев, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности.

В ноябре 2021 года следственным управлением МВД по г. Новосибирску по заявлению АО "РЭС" о незаконном потреблении электроэнергии на сумму около 4 млн рублей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" частью 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Фигурантом дела стал "предприимчивый" бизнесмен, который на протяжении нескольких лет с завидной регулярностью осуществлял бездоговорное потребление электроэнергии, самовольно подключаясь к электрическим сетям. При этом электричество использовалось нарушителем не только для удовлетворения собственных бытовых потребностей, но и для ведения бизнеса - энергоснабжения нескольких торгово-сервисных точек (от фастфуда до парикмахерской и автосервиса).

Специалисты АО "РЭС" неоднократно "ловили за руку" владельца указанных коммерческих объектов, ими составлялись контрольные акты, подавались заявления в правоохранительные органы, инициировались судебные иски.

В отношении недобросовестного предпринимателя в августе 2021 года суд кассационной инстанции подтвердил правильность решения нижестоящего суда о взыскании с него 3,8 млн руб. за фактически потребленную без оплаты электроэнергию. С учетом заявленных штрафных санкций общий размер взысканных с предпринимателя денежных средств превысил 4,1 млн руб.

В настоящее время уголовное дело принято к производству, начато его расследование. По окончании предварительного следствия возможно вынесение обвинительного заключения и направление уголовного дела в суд. Таким образом, нарушитель может оказаться на скамье подсудимых и, в случае установления его вины, энерговору грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

АО "РЭС" напоминает, что электроэнергия - это такой же товар, приобретаемый людьми, как и продукты питания или одежда. Незаконное потребление энергоресурса карается, как и хищение любого другого товара. В итоге, энерговоры не только выплатят огромные компенсации (перерасчет потребления и штрафы), но и могут понести наказание в виде лишения свободы!

Энергетики и в дальнейшем продолжат вести непримиримую борьбу с энерговоровством, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии. Для этого нужно всего лишь заполнить форму "Сообщить о хищении" на официальном сайте АО "РЭС" www.eseti.ru или направить в адрес компании письменное заявление.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"