Следователи назвали причину обрушения здания в Туве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели человека при обрушении здания в городе Ак-Довурак. Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных и других работ, сообщили сегодня в главке СК РФ по Республике Тыва.

Напомним, 5 декабря около 16 часов на территории ООО "Туваасбест" во время демонтажа обрушились конструкции 13-этажного здания. По данным следствия, это произошло при подрезании работниками ООО "Стройком" оснований колонн. В результате два человека получили травмы.

Один из них скончался на месте происшествия, второго спасателям удалось извлечь из-под обломков после девяти часов разбора завалов, мужчина госпитализирован. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг рассказал, что ради спасения жизни пострадавшего врачам пришлось ампутировать ему обе ноги.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее региональная прокуратура взяла на контроль проверку, организованную после ЧП.