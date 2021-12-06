Следователи назвали причину обрушения здания в Туве

Новости

Роскомнадзор назвал замедление интернет-ресурсов "последней мерой" 10:58
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N 10:55
Захарова и Барщевский задали видеовопросы участникам правового диктанта 10:48
Минздрав запланировал вылечить всех больных гепатитом С россиян 10:46
Врач рассказал, как правильно определять уровень кислорода у себя в крови 10:34
"Российская газета" укрепила информационные связи с Казахстаном 10:20
В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности 10:19
Кабмин расширил перечень технологий для специальных инвестиционных контрактов 10:17
В Латвии выявлено два случая заражения штаммом COVID-19 "омикрон" 10:08
В Томске разработали газовую смесь для восстановления легких после COVID-19 10:00
На западе Москвы преступник избил и ограбил женщину 09:59
В Подмосковье возник дефицит арендных домов на новогодние праздники 09:53
Видео: танк перевернул самоходку "Мста-С" 09:51
В России за пять лет уничтожено более 900 подпольных нарколабораторий 09:33
В аэропортах Магнитогорска и Оренбурга застряли более 750 пассажиров 09:33
Хэмилтон сравнялся с Ферстаппеном в "Ф-1" после победы в Саудовской Аравии 09:23
Врач рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую 09:20
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 09:11
В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров 08:56
Армия России получила первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН 08:53
Петербург пережил самый холодный день за 128 лет 08:18
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках 07:59
Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников 07:38
В Аргентине выявлен первый случай заражения "омикрон"-штаммом 06:50
В Анадыре отменили занятия в школах из-за метели 06:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 10:13
Рубрика: Происшествия

Следователи назвали причину обрушения здания в Туве

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели человека при обрушении здания в городе Ак-Довурак. Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных и других работ, сообщили сегодня в главке СК РФ по Республике Тыва.
В Туве двое рабочих оказались под завалами обрушившегося завода

Напомним, 5 декабря около 16 часов на территории ООО "Туваасбест" во время демонтажа обрушились конструкции 13-этажного здания. По данным следствия, это произошло при подрезании работниками ООО "Стройком" оснований колонн. В результате два человека получили травмы.

Один из них скончался на месте происшествия, второго спасателям удалось извлечь из-под обломков после девяти часов разбора завалов, мужчина госпитализирован. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг рассказал, что ради спасения жизни пострадавшего врачам пришлось ампутировать ему обе ноги.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее региональная прокуратура взяла на контроль проверку, организованную после ЧП.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва

Главное сегодня

Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
СМИ: ЕС призвал США не провоцировать Россию, а наладить диалог
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны