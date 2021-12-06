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06.12.2021 16:03

Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию участки МНПП Омск - Сокур

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило реконструкцию участков магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур общей протяженностью 70,5 км на территории Омской области.

Обновление линейной части МНПП выполнялось в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия на 2021 год. Модернизация нефтепродуктоперекачивающей инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь" производится для обеспечения надежной транспортировки нефтепродуктов и соблюдения графика поставок компаниям- партнерам.

Реконструкция участков выполнялась в течение 12 месяцев - с ноября 2020 года. Этот проект стал самым крупным в части обновления линейной части системы магистральных нефтепродуктопроводов предприятия в 2021 году.

В ходе реконструкции были выполнены сварочно-монтажные работы, проведена укладка трубы траншейным методом параллельно существующему нефтепродуктопроводу на нормативном расстоянии. Для обеспечения необходимых стандартов промышленной безопасности при реализации проекта были использованы термически упрочненные трубы из низколегированной стали с заводским трехслойным изоляционным покрытием. В зоне сварных стыков установлены термоусаживающиеся манжеты.

По окончанию сварочно-монтажных работ выполнены ультразвуковой контроль и радиографический контроль сварных швов для своевременного выявления возможных дефектов и их устранения. После гидравлических испытаний на прочность и герметичность участки МНПП были подключены к системам энергоснабжения и электрохимзащиты. Установлены опознавательные знаки на трассе МНПП. В ноябре 2021 года участки были введены в эксплуатацию.

В 2022 году запланирована модернизация еще порядка 120 км МНПП Омск - Сокур, а также резервной нитки через реку Иртыш МНПП Омск - Москаленки.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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