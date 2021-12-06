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06.12.2021 15:12
Рубрика: Общество

В Новосибирск придет резкое похолодание до минус 27 градусов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Синоптики предупреждают о резком похолодании, которое надвигается на территорию Западной Сибири. В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в ближайшее время температура воздуха в черте города опустится до -27 градусов по Цельсию.

Фото: iStock
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- По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 7 декабря на территории ожидаются осадки в виде умеренного мокрого снега, метель, на дорогах - местами гололедица, - отметили в администрации города. - 8 и 9 декабря прогнозируется значительное понижение температуры наружного воздуха: в дневные часы - до -20 градусов по Цельсию, в ночные часы - до -27 градусов.

При этом завтра, по заверениям метеорологов, столбик термометра покажет от 4 до 6 градусов мороза ночью и 2-4 градуса ниже ноля в дневное время. К вечеру температура воздуха начнет падать. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами ожидаются порывы о 14 метров в секунду.

Спустя сутки ночная температура составит уже -17-19 градусов, аналогичные цифры на термометре останутся и днем. В ночь на 9 декабря ожидается -25-27 градусов по Цельсию, в дневное время - от 17 до 19 градусов мороза.

По прогнозам "Западно-Сибирского УГМС", аналогичная картина ожидается и в ряде соседних регионов - в Томской, Кемеровской и Омской областях.

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