Видео: Следователи начали осмотр Airbus 321 после аварийной посадки

Сотрудники Следственного комитета начали осмотр самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск и совершившего вынужденную посадку в Иркутске. Причиной посадки стало сильнейшее обледенение лайнера.

На борту Airbus 321, вылетевшего из аэропорта Магадана 2 декабря, находилось 202 пассажира и 7 членов экипажа. В числе пассажиров было трое детей. Уже при наборе высоты экипаж отметил обледенение воздушного судна, а в полете из-за этого внезапно отказал ряд приборов, в том числе датчик скорости.

Командир экипажа принял решение посадить самолет на полосу иркутского аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.