Житель Приангарья пойдет под суд за убийство 15-летней давности

В суд направлено уголовное дело жителя Иркутской области, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Преступление было совершено 15 лет. Почти все это время подозреваемый находился в розыске, скрываясь от правосудия, сообщает РИА Новости.

По данным СК РФ, в начале 2006 года в городе Шелехове два молодых человека (тогда им было по 16-17 лет) избили 21-летнего местного жителя. Травмы, нанесенные бейсбольными битами, оказались смертельными - мужчина умер в больнице.

Одного из преступников задержали, суд приговорил его к длительному лишению свободы. Соучастник сбежал, и ему долго удавалось избегать ареста благодаря измененным персональным данным.

В августе 2021 года в результате кропотливой работы следователей и криминалистов, поднявших архивы и проанализировавших материалы уголовного дела, удалось установить местонахождение подозреваемого. Его задержали сотрудники СК и МВД.

По решению суда, 33-летнего предполагаемого преступника арестовали. В ближайшее время ему вынесут приговор.