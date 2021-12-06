На экс-замминистра Ставрополья завели второе дело о превышении полномочий

По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края возбуждено новое уголовное дело. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий, в результате которых ущерб бюджету превысил 94 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в 2019 году чиновник заключил контракт с подрядчиком на строительство участковой больницы в селе Кугульта Грачевского округа. В декабре 2020 года при сдаче объекта подозреваемый подписал акты приемки, по которым больница соответствует всем требованием. Только на деле использовать здание, как выяснилось, оказалось невозможно.

- В результате обследования выявлены многочисленные дефекты, в том числе не подключены газ, вода, отопление, электричество и дизельная электростанция, - говорится в сообщении надзорного органа.

Контракт на строительство здания больницы стоил 94,2 миллиона рублей. Именно в эту сумму прокуратура оценила ущерб бюджету от действий бывшего замминистра. На подозреваемого завели уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Если обвинения подтвердятся в суде, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Это уже второе уголовное дело, по которому бывший высокопоставленный чиновник проходит как подозреваемый. Первое также было возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий" после прокурорской проверки. В надзорном ведомстве рассказали, что замминистра заключил договор на пересадку деревьев во время реконструкции Кисловодской городской больницы, хотя якобы знал, что делать этого нельзя. В результате чего более 2,6 тысячи растений погибли. Ущерб составил 31 миллион рублей.