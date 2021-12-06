На Ставрополье осужденный напал на сотрудника колонии

В мужской исправительной колонии строгого режима в Ставропольском крае осужденный ударил ногой по голове сотрудника учреждения. Как сообщили в пресс-бюро ФСИН России, заключенный пытался забрать доставленный беспилотником на территорию колонии мобильный телефон, но охранник помешал ему.

- В районе исправительной колонии №11 был замечен беспилотный летательный аппарат, сбросивший на территорию учреждения сверток. К месту предполагаемого переброса прибыли сотрудники учреждения. В свертке находились два мобильных телефона, - отметили в ведомстве.

33-летний осужденный собирался забрать сверток и ударил сотрудника колонии ногой в голову. Мужчину забрали на "скорой", медики предварительно диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Заключенный отбывает наказание по статье 228 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств". Сейчас идет проверка инцидента, в отношении осужденного могут открыть новое уголовное дело за нападение на сотрудника УФСИН Ставрополья.