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06.12.2021 12:58
Рубрика: Общество

Регионы Северо-Запада возглавили рейтинг самых снежных территорий

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В России определили самые высокие сугробы. В шестерку этих субъектов попали пять регионов Северо-Западного федерального округа.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Как сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сугробы до 85 сантиметров зафиксировали в Пермском крае. Это пока рекорд. Следом идет Республика Коми, у нее 53-56 сантиметров. Однако уже за сутки высота сугробов в отдельных муниципалитетах повысилась. Например, в Троицко-Печорском районе они уже поднялись до 57 сантиметров.

В Архангельской области высота сугробов достигла 48 сантиметров. Не отстают и другие территории Северо-Запада - Карелия, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области. Причина снегопадов - атлантические циклоны, поэтому на Северо-Западе идет активное снегонакопление. В регионах уже открылись лыжные сезоны.

В Петрозаводске столько выпало снега, что управляющая компания не успевает чистить улицы и дворы. На помощь пришли жители, которые присоединились к уборке снега со своих придомовых территорий.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Перезимовать

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