На Кубани потеплеет до 20 градусов

В Краснодарском крае в начале этой недели снова повеет осенним теплом - воздух прогреется до 20 градусов. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, сегодня днем, шестого декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 4…9 градусов тепла, днем - до 18 градусов. На Черноморском побережье будет ветрено, на участке Анапа - Геленджик порывы достигнут 15-16 метров в секунду.

В последующие двое суток в крае обещают переменную облачность с возможными кратковременными дождями после обеда. Средняя ночная температура воздуха составит 5…10 градусов, за исключением юго-восточных предгорий - на высоте столбик термометра не поднимется выше пяти градусов тепла. В дневные часы ожидается потепление до 13…18 градусов, в южной половине края - до 20 градусов. Только в Туапсинском районе во второй половине дня прольют слабые дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.