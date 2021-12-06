В Ростове от отравления угарным газом погибла семья

В Ростове-на-Дону от отравления угарным газом погибла семья из трех человек, в том числе ребенок. По факту трагедии региональным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, смертельный инцидент произошел днем 5 декабря. В одном из домов были обнаружены тела 61-летнего хозяина домовладения, его 45-летней супруги и их пятилетнего сына.

"В ходе осмотра места ЧП следователем осмотрено газовое оборудование, вентиляционные каналы. Изъята документация об оказании услуг по газоснабжению и установке газового оборудования", - уточнили в СК.

Кроме того, назначено проведение технической и судебно-медицинской экспертизы. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Ростовской области.