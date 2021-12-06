В Севастополе с пенсионерки "сняли порчу" за 480 тысяч рублей

В Севастополе жертвой циничных мошенниц стала 83-летняя пенсионерка, которая доверилась обещаниям случайных уличных незнакомок снять порчу и сглаз. Об этом сообщила пресс-служба УВМД Севастополя.

- К 83-летней пострадавшей днем подошли две незнакомки, - рассказали подробности в МВД. - Они завели с ней разговор и поведали, что видят на ней сглаз и сильную порчу. Пенсионерка, услышав о грозящем ей проклятии, сильно испугалась. Злоумышленницы предложили помощь в виде магического ритуала. При этом оказывали на потерпевшую психологическое воздействие, называя имена ее взрослых детей, которым тоже грозят неприятности в жизни.

Полностью парализовав логическое мышление пенсионерки, одна из лжецелительниц напросилась в ее дом, и там убедила отдать необходимые для обряда деньги. Сложив все имеющиеся у нее 480 тысяч рублей в пакет, пенсионерка передала их незнакомкам, после чего те произвели колдовской ритуал. Но как оказалось позже, именно во время этого "таинства" мошенницы подменили содержимое пакета. В нем пострадавшая открыла обнаружила вместо денежных купюр две тетради.

- Осознав, что стала жертвой обмана, она написала заявление в полицию, - пояснили в полиции. - Сейчас сотрудники полиции принимают все необходимые меры для розыска и задержания мошенниц.