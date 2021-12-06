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06.12.2021 12:16
Рубрика: Власть

Волонтеры из Югры лидировали в нескольких номинациях форума #МЫВМЕСТЕ

Текст: Елена Панова
Сразу несколько наград завоевали волонтеры из Югры на только что завершившемся в Москве международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном ко Дню добровольца. Мероприятие объединило тысячи неравнодушных ребят из более чем десяти стран мира под общим лозунгом "Партнерство ради общих целей".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Югру на форуме представляли 47 человек. Это финалисты международной премии #МЫВМЕСТЕ, активные общественники округа, руководители и сотрудники НКО, студенты, медики, культурные, экологические, "серебряные" волонтеры и т. д.

Фото: iStock
120 югорчан получат гранты главы региона за свои социальные проекты

Так, югорчане Евгений Родионов и Каролина Шибко, представившие проект "Сад 61°69°" заняли первое место в номинации "Комфортный город". Вместе с ребятами волонтерами они занимаются развитием общественного пространства в Ханты-Мансийске.

- Конкуренция была более чем серьезная. Ведь для участия в конкурсе поступило свыше 25 тысяч инициатив от волонтеров, журналистов, коммерческих и некоммерческих организаций, госучреждений, вузов, - рассказала Каролина.

Лидером в номинации "Помощь людям" стал проект "Алло, волонтер" Элевтерии Иосифовой. Инициативная югорчанка организовала телефонную службу для общения и поддержки пожилых людей. Ведь порой достаточно просто разговора по душам, чтобы одинокому немолодому человеку стало легче, не говоря уж о том, когда обращения и просьбы таких людей служат сигналом для волонтеров и социальных служб, чтобы отправиться им на выручку.

Еще одну награду среди югорчан получила руководитель поисково-спасательного отряда "Валерия" из Нягани Алена Болкисева с проектом "Вернуть домой". Она заняла второе место в номинации "Герои среди нас".

- Сказать, что мы счастливы, - ничего не сказать… Мы безмерно счастливы!- призналась Алена - Мы шли к этому целенаправленно, не покладая рук. - Помощь ближнего - главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечность убивают мир. Спасибо всем волонтерам мира за подаренное другим время, за ваш труд и радушие. Пусть этот пример будет показателен для всех. Желаем всем коллегам мира, творить добро, помогать обездоленным, больным, пропавшим, нуждающимся, всем тем, кому наша помощь как воздух!

- Волонтерское движение в Югре - это большая сплоченная команда, - отметила глава Югры Наталья Комарова. - Более 210 тысяч неравнодушных ребят, свыше 830 добровольческих организаций… Начиная с 2016 года они провели около шести тысяч мероприятий, реализовали 1120 проектов. В Концепции развития волонтерства в Югре представлено 15 направлений деятельности. Самые многочисленные движения - "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", медиаволонтеры. Центр развития добровольчества Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" - постоянный участник федеральных программ "Добро.ру", Показательно, что центр гражданских и социальных инициатив Югры вошел в число лидирующих ресурсных центров добровольчества по результатам мониторинга за 2021 год. "Добро.Университет", "Молоды Душой", "#МыВместе".

В тему

Международный форум гражданского участия посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития и проводится в России с 2015 года. В 2021 году он проходит под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Победители форума #МыВместе получат гранты до 2,5 млн рублей на развитие проектов, путешествие по России, продвижение на ведущих площадках Рунета.

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