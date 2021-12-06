Волонтеры из Югры лидировали в нескольких номинациях форума #МЫВМЕСТЕ

Сразу несколько наград завоевали волонтеры из Югры на только что завершившемся в Москве международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном ко Дню добровольца. Мероприятие объединило тысячи неравнодушных ребят из более чем десяти стран мира под общим лозунгом "Партнерство ради общих целей".

Югру на форуме представляли 47 человек. Это финалисты международной премии #МЫВМЕСТЕ, активные общественники округа, руководители и сотрудники НКО, студенты, медики, культурные, экологические, "серебряные" волонтеры и т. д.

Так, югорчане Евгений Родионов и Каролина Шибко, представившие проект "Сад 61°69°" заняли первое место в номинации "Комфортный город". Вместе с ребятами волонтерами они занимаются развитием общественного пространства в Ханты-Мансийске.

- Конкуренция была более чем серьезная. Ведь для участия в конкурсе поступило свыше 25 тысяч инициатив от волонтеров, журналистов, коммерческих и некоммерческих организаций, госучреждений, вузов, - рассказала Каролина.

Лидером в номинации "Помощь людям" стал проект "Алло, волонтер" Элевтерии Иосифовой. Инициативная югорчанка организовала телефонную службу для общения и поддержки пожилых людей. Ведь порой достаточно просто разговора по душам, чтобы одинокому немолодому человеку стало легче, не говоря уж о том, когда обращения и просьбы таких людей служат сигналом для волонтеров и социальных служб, чтобы отправиться им на выручку.

Еще одну награду среди югорчан получила руководитель поисково-спасательного отряда "Валерия" из Нягани Алена Болкисева с проектом "Вернуть домой". Она заняла второе место в номинации "Герои среди нас".

- Сказать, что мы счастливы, - ничего не сказать… Мы безмерно счастливы!- призналась Алена - Мы шли к этому целенаправленно, не покладая рук. - Помощь ближнего - главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечность убивают мир. Спасибо всем волонтерам мира за подаренное другим время, за ваш труд и радушие. Пусть этот пример будет показателен для всех. Желаем всем коллегам мира, творить добро, помогать обездоленным, больным, пропавшим, нуждающимся, всем тем, кому наша помощь как воздух!

- Волонтерское движение в Югре - это большая сплоченная команда, - отметила глава Югры Наталья Комарова. - Более 210 тысяч неравнодушных ребят, свыше 830 добровольческих организаций… Начиная с 2016 года они провели около шести тысяч мероприятий, реализовали 1120 проектов. В Концепции развития волонтерства в Югре представлено 15 направлений деятельности. Самые многочисленные движения - "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", медиаволонтеры. Центр развития добровольчества Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" - постоянный участник федеральных программ "Добро.ру", Показательно, что центр гражданских и социальных инициатив Югры вошел в число лидирующих ресурсных центров добровольчества по результатам мониторинга за 2021 год. "Добро.Университет", "Молоды Душой", "#МыВместе".

В тему

Международный форум гражданского участия посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития и проводится в России с 2015 года. В 2021 году он проходит под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Победители форума #МыВместе получат гранты до 2,5 млн рублей на развитие проектов, путешествие по России, продвижение на ведущих площадках Рунета.