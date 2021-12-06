Швейцария с 6 декабря ужесточит антикоронавирусные меры

С 6 декабря Швейцария ужесточает меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Нововведения касаются массовых и частных мероприятий, а также срока действия ПЦР-тестов.

Ранее власти сообщили, что эпидемиологическая ситуация в стране является критической и осложняется появлением нового штамма "омикрон", передает РИА Новости. В связи с этим было введено требование о COVID-сертификатах для привитых, переболевших или получивших отрицательный тест на коронавирус для посещения всех мероприятий в помещениях.

С понедельника COVID-сертификат потребуется для посещения частных встреч численностью более 11 человек и мероприятий на открытом воздухе с участием свыше 300 человек. Кроме того, срок действия ПЦР-тестов сокращается с 72 до 48 часов, а экспресс-тестов - с 48 до 24 часов. Власти также рекомендовали компаниям перейти на удаленную работу, всех сотрудников обязали носить маски в помещениях, где работают несколько человек. Ожидается, что нововведения будут действовать до 24 января 2022 года.

Ранее, с 4 декабря, были изменены правила въезда в Швейцарию. Теперь все прибывающие на территорию страны, включая вакцинированных граждан, должны пройти тестирование.

В Швейцарии с начала пандемии зарегистрировано более миллиона заражений коронавирусом, свыше 11 тысяч человек скончались. В стране уже выявлено три случая заражения штаммом "омикрон".