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06.12.2021 12:57
Рубрика: В мире

Стали известны имена некоторых членов нового кабмина Германии

Текст: Юрий Когалов

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, который официально возглавит правительство после подписания коалиционного договора между Социал-демократической партией, Свободной демократической партии Германии и "зелеными", назвал имена некоторых членов нового кабмина.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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По его словам, пост главы МВД займет Нэнси Фезер. Впервые это кресло достанется женщине. Ранее она была членом фракции социал-демократов в парламенте земли Гессен (входила в комитеты по правовым вопросам, по выборам судей, по вопросам экономики, энергетики и транспорта, по внутренних делам).

Олаф назвал имена и других министров, кандидатуры которых были предложены Социал-демократической партией Германии. Так, минздрав возглавит Карл Лаутербах, что стало довольно неожиданным, поскольку до этого он был известен лишь как эксперт, выступавший по телевидению с довольно радикальными прогнозами по поводу пандемии коронавируса. "Все должны понимать, что пандемия еще долго останется с нами. Многие хотели, чтобы будущий министр разбирался в этой теме", - цитирует Шольца агентство ТАСС.

Новым главой минобороны станет Кристине Ламбрехт, возглавляющая сейчас минюст. Хубертус Хайль сохранит кресло министра по вопросам труда и социальных дел.

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Помимо представителей СДПГ, в кабмин также войдут члены Свободной демократической партии и "зеленых". Как ожидается, коалиционное соглашение будет подписано 7 декабря, а уже 8 числа новое правительство будет приведено к присяге. Именно в этот день исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель окончательно уйдет из политики.

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