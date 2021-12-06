Умерла создательница фильмов про Ганнибала Лектера Марта Де Лаурентис

4 декабря на 68-м году жизни скончалась Марта Де Лаурентис, американская кинопродюсер, вдова влиятельнейшего кинодеятеля Дино Де Лаурентиса. Некролог опубликован Fan Page. Причиной смерти женщины стал рак.

Марта Шумахер (в девичестве) родилась в 1954-м. Свою компанию DDLC они с мужем создали в 1980-м. На счету предприятия - "Порождающая огонь", "Кошачий глаз", "Серебряная пуля" и "Максимальное ускорение по Кингу, "Кинг-Конг жив", "Ю-571", линейка про каннибала Лектера - "Ганнибал" 2001-го, "Красный Дракон", "Ганнибал: Восхождение", некропатологический сериал Фуллера. Плюс "Затерянные во льдах", "Последний легион", другие.

С будущим мужем Марта познакомилась в Нью-Йорке на съемках "Регтайма" Формана. У пары родились две дочери - Каролина и Дина. Обе стали актрисами, снявшись, в частности, в "Ю-571" Джонатана Мостоу. Еще в семейный клан входят Вероника, Рафаэлла, Федерико и Франческа Ди Лаурентис - все они имеют отношение к кинопроизводству.

Дино умер 10 ноября 2010 года в Беверли-Хиллз на 92-м году жизни.