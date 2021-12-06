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В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров

Новости
    06.12.2021, 08:56
Текст:   Олег Усков

5 декабря в Москве на 52-м году жизни скончался российский композитор, аранжировщик и саунд-продюсер Олег Эмиров.

Печальное сообщение появилось сегодня на официальном аккаунте группы "Колибри", где Олег несколько лет играл на клавишных.

"У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ",- сказано в некрологе.

По информации от друзей и коллег, причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года. В 1988-м окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Учился в канадском колледже при филфаке ЛГУ имени Жданова. Работал в качестве регента на студии "Курицца рекордс".

С 1999-го - композитор и саунд-продюсер "НТВ-Дизайн", первый композитор на российском телевидении, который находится в штате телеканала. Автор музыки к десяткам передач, среди которых "Намедни", "Школа злословия", "Утро на НТВ", "Программа максимум", "Большой брат". Плюс Эмирову принадлежит музыкальное оформление каналов "ТВ Центр", ТНТ и украинских К1 и К2.

В дискографии Олега - "Резонанс. Часть 1" "Сплина", "Выше осени" и "Журнал живого" Tequilajazz и вторая пластинка проекта Евгения Федорова Zorge, одноименный альбом проекта "ВоваКатя", другие.

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