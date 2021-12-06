В Ленобласти задержали наркокурьера с 10 килограммами мефедрона

В Ленинградской области рядовая проверка автомобиля грозит его водителю серьезным сроком заключения. В Subary Forester сотрудники отдельного батальона ДПС обнаружили почти десять килограммов запрещенного вещества мефедрон, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Водитель заметно нервничал, на вопросы отвечал невпопад. Это вызвало у полицейских подозрения, как оказалось, обоснованные, - рассказали в главке. - В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье было обнаружено и изъято десять пластиковых пакетов с неизвестным порошком общим весом почти десять килограммов. Экспертиза показала: в пакетах синтетический наркотик мефедрон.

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконный оборот наркотиков". В данном случае речь идет о партии, размер которой определяется как особо крупный, поэтому виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.