Владимир Путин прибыл с визитом в Индию. Президент России проведет переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди. Также планируется подписание важных двусторонних документов.

Ожидается, что во время переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане.

Вместе с Владимиром Путиным в Индию отправились министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Юрий Борисов, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин (компания активно сотрудничает с индийскими партнерами).