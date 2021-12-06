Закон Вологодской области от 1 декабря 2021 года № 4964-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят постановлением Законодательного Собрания области № 365 24 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области (далее - фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 19 217 470,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 957 167,2 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 235 052,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 19 217 470,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2023 год в сумме 20 259 322,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 995 043,9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 237 638,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21 446 901,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 21 178 437,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 240 252,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2023 год в сумме 20 259 322,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21 446 901,3 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета фонда

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета фонда на 2022 год в разрезе основных источников доходов согласно приложению 1 к настоящему закону области, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему закону области.

Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему закону области;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему закону области.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетом фонда

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году бюджетом фонда, согласно приложению 5 к настоящему закону области.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в плановый период 2023 и 2024 годов бюджетом фонда, согласно приложению 6 к настоящему закону области.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году бюджетом фонда, согласно приложению 7 к настоящему закону области.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в плановый период 2023 и 2024 годов бюджетом фонда, согласно приложению 8 к настоящему закону области.

Статья 5. Нормированный страховой запас

1. Установить размер нормированного страхового запаса фонда:

на 2022 год в сумме 1 138 738,9 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 142 713,3 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 1 146 899,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Вологодской области, в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам из фонда.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета фонда в 2022 году

Остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования направляются фондом в 2022 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета фонда.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников







