Новости

По сериалу "Пацаны" выпустят мультсериал-антологию 11:31
Любаша выбыла из шоу "Суперстар. Возвращение" после ссоры с Кудрявцевой 11:20
"Дом Gucci" собрал в России 210 млн рублей за уикенд 11:02
Глава Marvel подтвердил, что Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в MCU 10:45
Умер вдохновивший Шварценеггера актер-культурист Дэйв Дрейпер 10:37

Вышел трейлер "нигерийской "Царевы-лягушки"

Новости
    06.12.2021, 11:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube появился трейлер африканской романтической комедии Netflix "Рождество в Нигерии" (A Naija Christmas). Который, если чуть присмотреться, запросто сойдет за ремейк нашей "Царевны-лягушки". С рядом допущений.

Суть там в следующем: любящая мама объявляет трем своих сыновьям, что хватит им расхаживать бобылями - надобно ей внуков понянчить. И кто из парубков первым остепенится и приведет в дом молодую хозяйку, тому тот дом и достанется.

После чего они начинают нервно метаться и тащить на жилплощадь всё, что под руку попалось. А попадается не то чтобы очень.

Мамашу сыграла большая звезда национального кинематографа Рэйчел Онига - "убедительно и с большой долей юмора", заверили нас.

Релиз этого фильма - 16 декабря.

Новости

Клавишник Mettal Maffia умер в 30 лет от COVID-19 10:10
Пелагея и Билан не дали двум подопечным Градского покинуть "Голос" 09:53
Умер актер из "Хоббита" и "Супермена" Энтони Шер 09:23
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 09:11
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ FilmSelect
Вышел трейлер продолжения оригинальной "Техасской резни бензопилой" 08:55
Sony опубликовала сцену трансформации Морбиуса с Джаредом Лето 05.12.2021
Опубликован новый трейлер сериала "Миротворец" с Джоном Синой 04.12.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
"Игра в кальмара" и "Срок" вошли в десятку лучших сериалов 2021 года 04.12.2021
Вышел трейлер криминальной комедии Netflix "Тревожные люди" 03.12.2021
Умер советский режиссер, актер и сценарист Джасур Исхаков 03.12.2021
⧣ сказка
Фото: kinopoisk.ru
"КиноПоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы ноября 03.12.2021
Мультфильм "Энканто" возглавил российский прокат 29.11.2021
Умер снявшийся в "Игре престолов" медведь Барт 23.11.2021