Вышел трейлер "нигерийской "Царевы-лягушки"

На YouTube появился трейлер африканской романтической комедии Netflix "Рождество в Нигерии" (A Naija Christmas). Который, если чуть присмотреться, запросто сойдет за ремейк нашей "Царевны-лягушки". С рядом допущений.

Суть там в следующем: любящая мама объявляет трем своих сыновьям, что хватит им расхаживать бобылями - надобно ей внуков понянчить. И кто из парубков первым остепенится и приведет в дом молодую хозяйку, тому тот дом и достанется.

После чего они начинают нервно метаться и тащить на жилплощадь всё, что под руку попалось. А попадается не то чтобы очень.

Мамашу сыграла большая звезда национального кинематографа Рэйчел Онига - "убедительно и с большой долей юмора", заверили нас.

Релиз этого фильма - 16 декабря.