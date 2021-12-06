Новости

Умер актер из "Хоббита" и "Супермена" Энтони Шер 09:23
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 09:11
В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров 08:56
Умерла создательница фильмов про Ганнибала Лектера Марта Де Лаурентис 08:51
Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн 05.12.2021

Вышел трейлер продолжения оригинальной "Техасской резни бензопилой"

Новости
    06.12.2021, 08:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ FilmSelect Фото: youtube.com/ FilmSelect
Фото: youtube.com/ FilmSelect

На YouTube появился первый трейлер художественного фильма "Техасская резня бензопилой". Проект условно примечателен тем, что станет прямым продолжением одноименной ленты Тоба Хупера 1974-го, положившей начало одной из самых важных жанровых киносерий.

Ролик подчеркнуто темен, нагнетающий, и кроет всем привычным, фирменным антуражем франшизы - во главе с, собственно, бензопилой и свежеванием американских граждан.

Постановщиком слэшера со сравнительно лаконичным бюджетом в 20 000 000 долларов выступил Дэвид Блу Гарсия ("Техасец"). Сценарием озадачили дебютанта Криса Томаса Дэвлина.

Официальный синопсис звучит следующим образом. После почти полувека затаенности, Кожаное Лицо возвращается - дабы потерроризировать группу молодых идеалистов, которые случайно нарушили его тщательно оберегаемый покой в затерянном техасском городке.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Женщины в черном"

Кожаное Лицо сыграл Марк Бернэм ("Третья планета от Солнца", "Баффи - истребительница вампиров"), сменив исландца Гуннара Хансена - он умер от рака в 2015 году. Напомним, что именно Хансен сыграл внушительного вивисектора в оригинале, после зарекомендовав себя еще рядом специфических вампук, как то: "Голливудские шлюхи с бензопилами", "Салли с бензопилой", "Зверская резня", "Резня на китобойном судне" и всякое такое.

Релиз - 18 февраля на Netflix.

Еще напомним, что в 1986 году Хупер снял вторую "Техасскую резню", в 90-м вышла третья, в 95-м - забавная "Техасская резня бензопилой: Следующее поколение" - с начинающими Зеллвегер и Макконахи, а дальше были еще два сиквела и два ремейка, устроившие во вселенной бессовестного расчленения молодежи страшную кашу.

Новости

Умер автор "Песни о маленьком трубаче" Сергей Крылов 05.12.2021
"Злодеи" фильма "Человек-паук: Нет пути домой" дали большое интервью 05.12.2021
Sony опубликовала сцену трансформации Морбиуса с Джаредом Лето 05.12.2021
Появился отрывок из сиквела мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 05.12.2021
⧣ США
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Брэд Питт и Льюис Хэмилтон сыграют в фильме про автогонки 04.12.2021
Опубликован новый трейлер сериала "Миротворец" с Джоном Синой 04.12.2021
Вышел трейлер второго сезона "Воспитанных волками" Ридли Скотта 04.12.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский тизер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга 03.12.2021
Вышел трейлер криминальной комедии Netflix "Тревожные люди" 03.12.2021
Вышел трейлер зомби-трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис" 03.12.2021
⧣ ужасы
Фото: START
Глеб Калюжный появится в новогодней серии "Вампиров средней полосы" 02.12.2021
Джиллиан Андерсон сыграет в фильме Netflix "Всевидящее око" 02.12.2021
Вышел трейлер "Звездного разума" - российского ответа "Чужому" 30.11.2021