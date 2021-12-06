Вышел трейлер продолжения оригинальной "Техасской резни бензопилой"

На YouTube появился первый трейлер художественного фильма "Техасская резня бензопилой". Проект условно примечателен тем, что станет прямым продолжением одноименной ленты Тоба Хупера 1974-го, положившей начало одной из самых важных жанровых киносерий.

Ролик подчеркнуто темен, нагнетающий, и кроет всем привычным, фирменным антуражем франшизы - во главе с, собственно, бензопилой и свежеванием американских граждан.

Постановщиком слэшера со сравнительно лаконичным бюджетом в 20 000 000 долларов выступил Дэвид Блу Гарсия ("Техасец"). Сценарием озадачили дебютанта Криса Томаса Дэвлина.

Официальный синопсис звучит следующим образом. После почти полувека затаенности, Кожаное Лицо возвращается - дабы потерроризировать группу молодых идеалистов, которые случайно нарушили его тщательно оберегаемый покой в затерянном техасском городке.

Кожаное Лицо сыграл Марк Бернэм ("Третья планета от Солнца", "Баффи - истребительница вампиров"), сменив исландца Гуннара Хансена - он умер от рака в 2015 году. Напомним, что именно Хансен сыграл внушительного вивисектора в оригинале, после зарекомендовав себя еще рядом специфических вампук, как то: "Голливудские шлюхи с бензопилами", "Салли с бензопилой", "Зверская резня", "Резня на китобойном судне" и всякое такое.

Релиз - 18 февраля на Netflix.

Еще напомним, что в 1986 году Хупер снял вторую "Техасскую резню", в 90-м вышла третья, в 95-м - забавная "Техасская резня бензопилой: Следующее поколение" - с начинающими Зеллвегер и Макконахи, а дальше были еще два сиквела и два ремейка, устроившие во вселенной бессовестного расчленения молодежи страшную кашу.