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6 декабря 2021 г.

Постановление правительства Ярославской области от 3 декабря 2021 года № 847-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п"

Дата подписания 3 декабря 2021 г.
Опубликован 6 декабря 2021 г.

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" изменение, изложив пункт 31 в следующей редакции:

"31. Запретить детским развлекательным центрам, расположенным на территории торговых, торгово-развлекательных центров, осуществлять деятельность с загрузкой объектов более 30 процентов от единовременной пропускной способности в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни.".

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области Е.Н.Троицкая



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