Абоненты смогут перенести номер без визита в салон связи

Новости

В Минске назвали страны, против которых вводится эмбарго 21:44
Попова оценила вероятность закрытия границ из-за "омикрона" 21:34
Путин заявил о стремлении сил на Западе развалить Россию 21:27
Путин и Байден общались строго тет-а-тет 21:23
Финский премьер подверглась критике из-за посещения ночного клуба 21:20
Число вернувшихся из ЮАР в РФ с признаками коронавируса выросло до 24 21:17
68 медиков заразились COVID-19 после вечеринки в Испании 21:15
Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления 21:09
Cудно "Академик Иоффе" направится в Россию после ареста 21:04
Погасить электронную закладную можно будет из любой точки страны 20:46
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев" 20:41
Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде 20:29
Раненной при стрельбе в МФЦ девочке окажут психологическую помощь 20:18
Суд отказал Газизову в выплате компенсации от "Спартака" 20:18
Вице-спикер Госдумы о стрельбе в МФЦ: Нужно выявлять причины агрессии 20:11
Иммунолог объяснил, почему коронавирусу "невыгодно, чтобы все умирали" 20:09
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США 19:56
Непомнящий потерпел второе подряд поражение в матче против Карлсена 19:41
На расчистку путей от снега в Москве направят 2 тысячи человек и спецтехнику 19:33
В России создадут условия для комплексной реабилитации инвалидов 19:22
В подмосковных Люберцах живодер выбросил щенка с 14-го этажа 19:09
Путин и Байден приветствовали друг друга перед саммитом 19:07
Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 20:53
Рубрика: Экономика

Абоненты смогут перенести номер без визита в салон связи

Текст: Олег Капранов, Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Абоненты теперь могут перенести номер мобильного телефона от одного оператора к другому без визита в салон связи. Такая функция заработала в Tele2 и "Мегафон". Она реализуется с помощью приложения "Госключ". Для переноса номера абоненту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги, после чего его данные подгружаются в приложение "Госключ".
Сервис по дистанционному переносу номера скоро запустят все операторы. Фото: Сергей Куксин Сервис по дистанционному переносу номера скоро запустят все операторы. Фото: Сергей Куксин
Сервис по дистанционному переносу номера скоро запустят все операторы. Фото: Сергей Куксин

Сам процесс перехода выглядит так: в приложении сотового оператора абонент вводит свой номер телефона и выбирает дату переноса. После выбора даты пользователь получает договор в приложении "Госключ" и заявление на перенос номера. Как только он подписывает документы, договор в электронном виде отправляется ему на почту, а новая SIM-карта активируется (ее нужно купить на сайте оператора, который доставит покупку домой).

Фото: iStock
Пользователи смогут сдавать биометрические данные через приложение

"В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее чем за три минуты. "Госключ" используется для подписания договоров онлайн. Первым электронным договором, который можно подписать с помощью приложения, стал договор на оказание услуг сотовой связи, - пояснили "РГ" в минцифры. - Учетную запись на госуслугах подтвердили 90 млн человек".

Другие сотовые операторы пока только рассматривают возможность внедрения функции переноса номера с помощью "Госключа". "Мы прорабатываем возможность переходить в свою сеть с сохранением номера дистанционно, используя для подписания документов приложение "Госключ". Говорить о сроках внедрения пока преждевременно, но мы заинтересованы в скором решении этого вопроса", - рассказали "РГ" в пресс-службе "билайна". В МТС сообщили, что компания завершает пользовательское тестирование и планирует запустить технологию уже в этом году.

"Думаю, что функция переноса номера будет востребованной, - полагает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, - потому что очень многие хотят это делать без каких-либо сложностей. В скором времени абсолютно все сотовые операторы будут поддерживать данную функцию, и это хорошая история".

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков настроен более скептически. "Люди, которые хотели перейти от одного сотового оператора к другому, уже это сделали, - подчеркивает он. - Сейчас же приложение рассчитано скорее на тех, кто переносит свой номер на регулярной основе. Таких абонентов всего около 1-2% от общей базы пользователей сотовой связи в России".

По данным Центрального научно-исследовательского института связи, с 2014 года, когда была запущена услуга, было перенесено 21,5 млн номеров. При этом с начала года было портировано 3 млн номеров - прирост составил почти 17%.

ТЕХНОЛОГИИ

Минцифры подготовило законопроект, разрешающий пользователям сдавать биометрию удаленно через приложение, без визита в банк или МФЦ. Набор услуг, доступных с использованием такой биометрии будет ограничен. Она может использоваться в качестве второго фактора при двухфакторной авторизации на госуслугах или при предъявлении QR-кода вместо паспорта, рассказал глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, на фоне роста числа случаев мошенничества с учетными записями на госуслугах в минцифры рассматривают возможность сделать двухфакторную авторизацию пользователей обязательной либо опциональной.

Подготовил Олег Капранов

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев"
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию