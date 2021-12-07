Абоненты смогут перенести номер без визита в салон связи

Абоненты теперь могут перенести номер мобильного телефона от одного оператора к другому без визита в салон связи. Такая функция заработала в Tele2 и "Мегафон". Она реализуется с помощью приложения "Госключ". Для переноса номера абоненту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги, после чего его данные подгружаются в приложение "Госключ".

Сам процесс перехода выглядит так: в приложении сотового оператора абонент вводит свой номер телефона и выбирает дату переноса. После выбора даты пользователь получает договор в приложении "Госключ" и заявление на перенос номера. Как только он подписывает документы, договор в электронном виде отправляется ему на почту, а новая SIM-карта активируется (ее нужно купить на сайте оператора, который доставит покупку домой).

"В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее чем за три минуты. "Госключ" используется для подписания договоров онлайн. Первым электронным договором, который можно подписать с помощью приложения, стал договор на оказание услуг сотовой связи, - пояснили "РГ" в минцифры. - Учетную запись на госуслугах подтвердили 90 млн человек".

Другие сотовые операторы пока только рассматривают возможность внедрения функции переноса номера с помощью "Госключа". "Мы прорабатываем возможность переходить в свою сеть с сохранением номера дистанционно, используя для подписания документов приложение "Госключ". Говорить о сроках внедрения пока преждевременно, но мы заинтересованы в скором решении этого вопроса", - рассказали "РГ" в пресс-службе "билайна". В МТС сообщили, что компания завершает пользовательское тестирование и планирует запустить технологию уже в этом году.

"Думаю, что функция переноса номера будет востребованной, - полагает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, - потому что очень многие хотят это делать без каких-либо сложностей. В скором времени абсолютно все сотовые операторы будут поддерживать данную функцию, и это хорошая история".

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков настроен более скептически. "Люди, которые хотели перейти от одного сотового оператора к другому, уже это сделали, - подчеркивает он. - Сейчас же приложение рассчитано скорее на тех, кто переносит свой номер на регулярной основе. Таких абонентов всего около 1-2% от общей базы пользователей сотовой связи в России".

По данным Центрального научно-исследовательского института связи, с 2014 года, когда была запущена услуга, было перенесено 21,5 млн номеров. При этом с начала года было портировано 3 млн номеров - прирост составил почти 17%.

ТЕХНОЛОГИИ

Минцифры подготовило законопроект, разрешающий пользователям сдавать биометрию удаленно через приложение, без визита в банк или МФЦ. Набор услуг, доступных с использованием такой биометрии будет ограничен. Она может использоваться в качестве второго фактора при двухфакторной авторизации на госуслугах или при предъявлении QR-кода вместо паспорта, рассказал глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, на фоне роста числа случаев мошенничества с учетными записями на госуслугах в минцифры рассматривают возможность сделать двухфакторную авторизацию пользователей обязательной либо опциональной.

Подготовил Олег Капранов