Актриса из "Стиляг" Инна Коляда оказалась в больнице после избиения

В Подмосковье избили 32-летнюю актрису Инну Коляду. Девушка попала в больницу с сотрясением мозга, ушибами и гематомами лица, рук и ног.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник, актриса рассказала врачам, что ее избили, после чего к делу подключилась полиция. Выяснилось, что нападавший был знаком Инне, а ЧП случилось по месту ее проживания.

При этом публично объявить личность своего обидчика она отказалась, прокомментировав лишь свое состояние.

- Мне проводят лечение, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу только на прогулку с собакой. Шея в корсете, все болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом, - цитирует девушку издание.

В данный момент полиция проводит проверку по данному факту.

Инна Коляда родилась в 1989 году в Беларуси. Переехав в Москву, стала студенткой ГИТИСа, после работала в театре "Эрмитаж". Ее дебют в кино состоялся в фильме "Стиляги", где Коляда исполнила роль жены героя Максима Матвеева. Сыграла также в фильмах и сериалах "Куклы", "Поверь, все будет хорошо", "Я его слепила", "Любовь как несчастный случай", "Вангелия", "Оттепель", "Укради меня", "Шаманка", "Полицейский участок", "Паутина-10", "Ни шагу назад!" и других