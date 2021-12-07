Новости

"Наследники" и "Тед Лассо" стали номинантами премии Critics Choice 13:20
Вышел трейлер триллера "Смотри за меня" со слепой актрисой 12:43
От COVID-19 умер фронтмен культовой группы Omega Янош Кобор 11:55
Видео: "Брат" Данила Багров во вселенной Half-Life 11:21
Режиссер "Рассказа служанки" снимет Галь Гадот в роли Клеопатры 11:08

Актриса из "Стиляг" Инна Коляда оказалась в больнице после избиения

Новости
    07.12.2021, 13:53
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Подмосковье избили 32-летнюю актрису Инну Коляду. Девушка попала в больницу с сотрясением мозга, ушибами и гематомами лица, рук и ног.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник, актриса рассказала врачам, что ее избили, после чего к делу подключилась полиция. Выяснилось, что нападавший был знаком Инне, а ЧП случилось по месту ее проживания.

При этом публично объявить личность своего обидчика она отказалась, прокомментировав лишь свое состояние.

- Мне проводят лечение, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу только на прогулку с собакой. Шея в корсете, все болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом, - цитирует девушку издание.

В данный момент полиция проводит проверку по данному факту.

Инна Коляда родилась в 1989 году в Беларуси. Переехав в Москву, стала студенткой ГИТИСа, после работала в театре "Эрмитаж". Ее дебют в кино состоялся в фильме "Стиляги", где Коляда исполнила роль жены героя Максима Матвеева. Сыграла также в фильмах и сериалах "Куклы", "Поверь, все будет хорошо", "Я его слепила", "Любовь как несчастный случай", "Вангелия", "Оттепель", "Укради меня", "Шаманка", "Полицейский участок", "Паутина-10", "Ни шагу назад!" и других

Новости

Дэйв Батиста сыграет в фильме М. Найта Шьямалана 10:36
Официально: у "Шан-Чи" будет сиквел и сериал-спин-офф 09:33
Умер легендарный британский рокер Джон Майлз 09:21
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала "Солдаут" с Глебом Калюжным и музыкой Noize MC 07:39
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист "Оскара" 07:04
Вышел трейлер фильма "Чемпион мира" с Хабенским в роли шахматиста 06.12.2021
⧣ сериалы
Фото: facebook.com/ Inés-Morales
Умерла актриса из "Просто Марии" и "Дежурной аптеки" Инес Моралес 07:45
Умер легендарный исполнитель кантри Стоунволл Джексон 07:22
Умерла актриса из "Жестокого ангела" и топ-модель Мила Морейра 06:55
⧣ происшествия
Фото: Александр Поляков / РИА Новости
Представители Марины Хлебниковой рассказали о ее состоянии 06.12.2021
Сиболд извинилась за ложное обвинение перед отсидевшим за изнасилование 02.12.2021
22-летняя актриса Джоншел Александр застрелена в Луизиане 02.12.2021