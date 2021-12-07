Указ губернатора Архангельской области от 7 декабря 2021 года № 149-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее - изменения).

2. Настоящий указ, за исключением пунктов 1 и 6, подпункта 2 пункта 8 изменений, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пункты 1 и 6, подпункт 2 пункта 8 изменений вступают в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего указа.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 7 декабря 2021 г. № 149-у





Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Преамбулу после слов "чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны" дополнить словами ", обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"".

2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Гражданам, прибывающим на территорию сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области (далее - сельское поселение "Соловецкое"), необходимо представить один из документов, предусмотренных пунктом 52 настоящего указа.

Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 52 настоящего указа, должен быть выдан не ранее чем за три календарных дня до дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое".

При предъявлении справки, предусмотренной подпунктом 5 пункта 52 настоящего указа, сотрудниками организаций, указанных в пункте 33 настоящего указа, проверяется указанный в справке срок действия противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В случае истечения срока действия противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) гражданин не допускается на территорию сельского поселения "Соловецкое".".

3. Пункт 103 исключить.

4. В подпунктах 3 и 8 пункта 12 слова "пунктами 7, 103" заменить словами "пунктом 7".

5. Подпункт 21 пункта 14 исключить.

6. Подпункт 6 пункта 30 изложить в следующей редакции:

"6) осуществлять проверки, в отношении которых применяются положения федеральных законов от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1520 "Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";".

7. В абзацах первом и втором пункта 33 слова "документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), предусмотренного пунктом 25" заменить словами "одного из документов, предусмотренных пунктом 52".

8. В пункте 39:

1) в подпункте 2 слова "пунктах 7, 103" заменить словами "пункте 7";

2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) организовать осуществление проверок, в отношении которых применяются положения федеральных законов от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1520 "Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";";

3) в подпункте 14 слова "пунктах 7 и 103" заменить словами "пункте 7".

9. В подпункте 4 пункта 44 слова "пунктах 7, 103" заменить словами "пункте 7".







