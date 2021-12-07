Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции

Новые поправки в закон "О полиции" приняты во втором чтении в Госдуму. Речь идет о правительственном законопроекте, расширяющем полномочия полиции. Напомним, поправки в Закон "О полиции" были внесены кабмином в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.

Вопрос очень болезненный, так как касается гражданских прав обычных людей. С одной стороны, эти права могут быть ущемлены. С другой - расширение полномочий полиции может спасти людские жизни, не говоря уже о задержании или обезвреживании опасных преступников. Напомним, законопроект касается права полицейских заходить, так сказать, без стука в частное жилье, вскрывать частные машины, применять оружие. И еще много чего касается, даже оцепления участка, где произошло или может произойти преступление.

Теперь, судя по законопроекту, полиция сможет оцеплять, то есть лишать доступа, не просто участок, а целую территорию. А в границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, их вещей, осмотр транспортных средств.

Если человек отказывается от осмотра, полицейские вправе не пустить его на оцепленную территорию или не выпустить из нее. Что под этим подразумевается - расскажут в подзаконных актах, которых пока нет. Но для жителей разница уже есть - оцепят только двор возле дома, в одной из квартир которого произошло, скажем, убийство, или весь квартал. Кроме того, статью 15 Закона "О полиции" предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал, что все эти нормы продиктованы здравым смыслом. Без них ни один полицейский не сможет выполнить свою работу в экстремальных условиях. За прошедшие десятилетия в России настолько зарегламентировали действия правоохранителей и обложили их таким количеством правил, ограничений и инструкций, что они зачастую просто лишены легальной возможности что-либо сделать.

Что еще предлагается?

Так, полицейским могут разрешить представляться подозреваемому уже после его задержания. А вскрыть авто и проникнуть в него полицейский сможет для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания подозреваемых, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления. Кроме того, сотрудники смогут воспользоваться этими полномочиями, если есть основания полагать, что нарушитель пьян.

Полицейским разрешат войти на частную территорию или жилье, чтобы задержать преступников с поличным на месте преступления

Из законопроекта убрали положение, согласно которому полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством". Ведь есть же разница, когда подозрительную машину вскрывают аккуратненько специалисты, подобрав ключи к дверному замку, или же - просто битой разбивают лобовое стекло? А если в машине ничего подозрительного не нашли и опер просто ошибся? Кто оплатит ущерб? Утверждение "есть основания полагать", согласитесь, для владельца искореженного авто - слабое утешение. В поправках в закон сказано, что сотрудник полиции должен оплатить неправомерный ущерб автомобилю.

Особо больной вопрос, в том числе для самих полицейских, - право применения оружия, в том числе для самообороны. Так, к принятию во втором чтении была рекомендована поправка, сохраняющая в неизменном виде статью Закона "О полиции" о гарантиях личной безопасности полицейских. В нее не будет включаться положение о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Такое предложение содержалось в редакции первого чтения. Все остается, как было раньше. То есть полицейский видит, что преступник достал оружие и готов применить его против него или окружающих людей. Предупреди его голосом, сделай предупредительный выстрел вверх и стреляй на поражение. А дальше будут разбираться прокуроры.

Юрий Жданов считает, что идеально закон звучал бы так: "полицейские имеют право и должны при необходимости совершать любые действия для обезвреживания преступников и защиты граждан". Но сразу найдутся критики, которые станут говорить про правовую неопределенность и широту формулировок. Поэтому приходится идти длинным путем - прописывать детали и ситуации.

По мнению генерала Жданова, применение новых норм будет затрагивать права и интересы граждан. В связи с этим нужна детальная и прозрачная регламентация, в том числе подзаконными актами - инструкциями и регламентами. Основание для применения этих норм имеет широкое толкование, а поэтому возможны злоупотребления.

Юрий Жданов считает, что особое внимание законодателям надо обратить на норму, исключающую ответственность полицейских за действия, совершенные при исполнении служебных обязанностей, если они совершены в установленном порядке. Как раз в этом случае и возможны злоупотребления, превышение полномочий. Любая безответственность порождает злоупотребление.

Вот простой пример - вскрытие автомобиля при наличии оснований полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Эта норма сразу же вызывает много вопросов. Например, человек поздно ночью вышел из ресторана и сел за руль автомобиля. Есть ли основания полагать, что он находится в состоянии опьянения? А может, он работник ресторана и полный трезвенник?

Юрий Жданов приводит и другой пример, когда человек в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте нарушал общественный порядок, сел в машину с водителем. Можно ли принудительно вскрывать это транспортное средство при отказе находящихся в нем людей, если в законопроекте обозначен нарушитель, а не водитель? Что принесет меньше вреда общественному правопорядку?