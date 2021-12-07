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07.12.2021 17:44
Рубрика: Власть

Госдума распространяет антикоррупционные требования на финансовых омбудсменов

Текст: Галина Мисливская
К уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг применят те же требования в плане борьбы с коррупцией, что и ко всем должностным лицам. На пленарном заседании 7 декабря Госдума приняла в первом чтении соответствующий президентский законопроект.

Напомним, что институт финансового уполномоченного появился в России три года назад. Финансовые омбудсмены выступают арбитром в спорах между потребителями финансовых услуг и банками на сумму не более 500 тысяч рублей.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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То есть они тоже будут обязаны представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию, касающуюся их супругов и несовершеннолетних детей.

"Эта необходимость вытекает из его (уполномоченного) правового положения, - пояснил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - В частности, решения финансового уполномоченного подлежат обязательному исполнению финансовой организацией, а в случае его неисполнения финуполномоченный выдает удостоверение, которое является исполнительным документом".

Такие же требования распространяются и на служащих Центрального Банка РФ при их назначении на должности, поскольку именно Банк России назначает финансовых уполномоченных, добавил Пискарев.

"Настоящий законопроект показывает, что вопросам борьбы с коррупцией президент России по-прежнему уделяет особое внимание, и государство не собирается останавливаться на пути совершенствования законодательства в этой сфере", - резюмировал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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