Госдума вводит штрафы за сокрытие информации о разливе нефти

Документ дополняется новой статьей (8.50), которая устанавливает санкции за непредставление планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; неисполнение обязанностей создать систему оповещения о разливах; отказ подтвердить финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных ликвидационным планом. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для ИП - от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Отсутствие оповещения о факте разлива нефти предполагает штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для ИП - от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для компаний - от 150 тыс. до 500 тыс. руб. При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для ИП - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для компаний - штраф от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо также приостановление работы на срок до 90 суток.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Отметим, что согласно действующему законодательству, ответственность за невыполнение правил по предупреждению и ликвидации разливов нефти предусмотрена статьей 20.6 КоАП. По ней максимальный штраф для должностных лиц составляет до 20 тыс. руб., для юрлиц - до 200 тыс. рублей.