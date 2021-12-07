Hyundai Tucson обзавелся комплектацией "Все пути открыты"

Hyundai добавила в гамму комплектаций новый вариант XRT, который ориентирован на тех, кто желает отличаться от других.

В компании охарактеризовали исполнение как соответствующее философии "Следуй, куда захочешь", но несмотря на это новинка предложена как с полным приводом, так и с передним.

На самом деле всё довольно прозаично. Этот девиз "Следуй, куда захочешь" нужно дополнить: но только недалеко от асфальта. Hyundai Tucson XRT получил лишь атрибуты внешности: другую нижнюю защиту бамперов, рельефные накладки на арки колёс, чёрные 19-дюймовые колёсные диски, подножки с подсветкой и массивные поперечные рейлинги на крыше. Такой набор аксессуаров предложен для Hyundai Tucson для североамериканского рынка.

В России новая генерация Hyundai Tucson представлена с начала лета 2021 года. Цена кроссовера в базовой комплектации с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателей, 6-ступенчатой МКП и передним приводом - 1 954 000 рублей, с автоматом авто стоит 2 014 000 рублей. Купить полноприводный Hyundai Tucson можно за 2 144 000 рублей. Недавно в России стартовали продажи модели в новых комплектациях с дизелем.