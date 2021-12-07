Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.12.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Tucson обзавелся комплектацией "Все пути открыты"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai добавила в гамму комплектаций новый вариант XRT, который ориентирован на тех, кто желает отличаться от других.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Lada Vesta стала бестселлером ноября, у Hyundai Creta - "бронза"

В компании охарактеризовали исполнение как соответствующее философии "Следуй, куда захочешь", но несмотря на это новинка предложена как с полным приводом, так и с передним.

На самом деле всё довольно прозаично. Этот девиз "Следуй, куда захочешь" нужно дополнить: но только недалеко от асфальта. Hyundai Tucson XRT получил лишь атрибуты внешности: другую нижнюю защиту бамперов, рельефные накладки на арки колёс, чёрные 19-дюймовые колёсные диски, подножки с подсветкой и массивные поперечные рейлинги на крыше. Такой набор аксессуаров предложен для Hyundai Tucson для североамериканского рынка.

В России новая генерация Hyundai Tucson представлена с начала лета 2021 года. Цена кроссовера в базовой комплектации с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателей, 6-ступенчатой МКП и передним приводом - 1 954 000 рублей, с автоматом авто стоит 2 014 000 рублей. Купить полноприводный Hyundai Tucson можно за 2 144 000 рублей. Недавно в России стартовали продажи модели в новых комплектациях с дизелем.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai