Instagram запустил "Сделай перерыв" и поделился планами на 2022 год

Instagram запустил функцию "Сделай перерыв". Об этом сообщается в пресс-релизе социальной сети, который поступил в редакцию "РГ".

Эта опция позволяет получать напоминания от приложения о необходимости сделать перерыв по истечении установленного времени. Когда пользователь получит напоминание о перерыве, то ему будет предложено закрыть Instagram. Кроме того, социальная сеть даст советы о том, чем заняться во время перерыва.

Пока эта функция работает исключительно по желанию пользователей. Социальная сеть отмечает, что она в первую очередь ориентирована на подростков. Полноценный запуск состоится в 2022 году.

В социальной сети также поделились планами на следующий год. "Мы планируем запустить наши первые инструменты для родителей и опекунов, чтобы помочь им более активно участвовать в жизни своих подростков в Instagram, - заявили в соцсети. - Идет разработка нового образовательного центра для родителей и опекунов. Наконец, у пользователей появится возможность удалять свой "цифровой след": фотографии, видео, лайки и комментарии".