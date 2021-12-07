"Как аборигены за бусы": ЦБ дал советы при работе с экосистемами

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян тщательно взвешивать предложения экосистем перед тем, как предоставлять им свои персональные данные. По ее словам, сейчас регулятор ведет переговоры с участниками рынка, чтобы снизить возможные риски.

"Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное - свои данные, и с этими данными - право выбора. Не успеем мы что-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает, и точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложения сохранить здравое отношение?", - отметила Набиуллина, выступая на форуме Finopolis.

В апреле Банк России выпустил доклад "Экосистемы: подходы к регулированию". В докладе регулятор указывал, что нерегулируемое развитие экосистем может нести риски как для участников экосистем, так и для других компаний и экономики в целом.

По мнению ЦБ, такими рисками становятся риски недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов. Отдельно Банк России выделил риски для кредиторов и вкладчиков банков, на базе которых формируются экосистемы.

Экосистемы - это набор разнородных услуг, которые люди могут приобретать в одном месте. Например, в одном мобильном приложении покупать одежду, заказывать еду, вызывать врача, бронировать авиабилеты, открывать депозиты.